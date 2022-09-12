В Москве результаты "Единой России" на избирательных участках оказались выше, чем по итогам ДЭГ

Аргументация противников электронного голосования полностью разбита

Стало известно соотношение результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и традиционного голосования на избирательных участках в столице.

Отмечается, что на избирательных участках результаты "Единой России" оказались выше, чем в ДЭГ. Так, единороссы во время очного голосования в 65 муниципальных образованиях столицы провели в Советы депутатов всех своих кандидатов. При этом, сравнивая с дистанционным электронным голосованием, там таких районов лишь 37. Также согласно очному голосованию "ЕР" в восьми муниципалитетах провела половину или более кандидатов.

Также озвучены результаты другой парламентской партии – КПРФ - по электронному голосованию. Они превосходят очные результаты партии.

Широкое обсуждение вопрос соотношения результатов дистанционного электронного голосования и традиционного голосования встал в 2021 году, во время выборов депутатов Госдумы. Некоторые оппозиционные политики заявили, что во время ДЭГ якобы происходит воздействие на систему, из-за чего лучшие результаты показывает "Единая Россия".

Единороссы со своей стороны объяснили данную ситуацию тем, что происходит переток электората. Так, оппозиция призывала своих сторонников не участвовать в ДЭГ, чем и были вызваны результаты "Единой России" на электронной площадке.

Что касается выборов 9-11 сентября, то аргументация противников электронного голосования полностью разбита, заявил член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Евгений Нифантьев. "Объективные цифры таковы: если отбросить в сторону ДЭГ и опираться только на результаты очного голосования, то результат "Единой России" будет даже выше", - сказал он.

При этом широкое внедрение ДЭГ помогло обеспечить высокую явку, отметил участник Общественного штаба наблюдателей, депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он подчеркнул, что высокая явка – это гарантия легитимности результатов голосования.

"1,75 миллиона московских избирателей проголосовали онлайн. Это четверть от общего числа москвичей, которые могли принять участие в муниципальных выборах-2022", - рассказал Александр Козлов.

Ранее в понедельник глава Мосгоризбиркома назвала итоговые результаты выборов в Москве. Явка составила 33,9%.

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