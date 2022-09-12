В ДНР заявили о продвижении союзных войск на угледарском направлении

Ситуация под контролем

Украинские войска активизировались на угледарском направлении. Однако союзные силы держат ситуацию под контролем, и даже продвигаются вперед, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, на отдельных участках продвигаются и вперед", — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Глава ДНР признал, что продвижение идет не так быстро, как хотелось бы, но есть определенная положительная тенденция. В Народной милиции Донецкой народной республики, в свою очередь, заявили, что союзные войска полностью контролируют обстановку на донецком направлении. За ночь артиллеристы сорвали попытки украинских боевиков перегруппироваться, уничтожено большое количество техники и личного состава.

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