Появились данные о жертвах обстрела погранпункта под Белгородом

Погибла гражданка Украины

Появились данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела украинскими военными пункта пропуска на границе в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибла гражданка Украины.

"По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв - погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки", - написал Гладков в Telegram.

12 сентября пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области был обстрелян с украинской стороны. Жители населенного пункта были эвакуированы в безопасное место.

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