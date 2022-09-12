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Появились данные о жертвах обстрела погранпункта под Белгородом

17:58
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Погибла гражданка Украины

Появились данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела украинскими военными пункта пропуска на границе в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибла гражданка Украины.

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"По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв - погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки", - написал Гладков в Telegram.

12 сентября пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области был обстрелян с украинской стороны. Жители населенного пункта были эвакуированы в безопасное место.

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