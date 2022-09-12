Финляндия отказалась ввести запрет на выдачу виз россиянам

В Хельсинки не нашли законных оснований для такого решения

Законных оснований для полного запрета на выдачу виз гражданам России нет. Хельсинки руководствуется принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально, заявили в МИД Финляндии.

"Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз - это те меры, для введения которых у нас не существует законных оснований", - сказал руководитель консульского департамента внешнеполитического ведомства Юсси Таннер.

Финский дипломат напомнил, что на прошлой неделе ЕС отменил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В связи с этим правила выдачи въездных документов для российских граждан изменились. Стоимость визы вырастет с 35 евро до 80 евро, а срок оформления увеличится с 10 до 15 дней.

В посольстве Франции в Москве, в свою очередь, заявили, что продолжат выдавать краткосрочные визы россиянам. Однако визовый сбор и срок рассмотрения запросов увеличатся, передает ТАСС.

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