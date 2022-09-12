ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон обеспокоило укрепление связей Москвы и Пекина

18:49
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

В Белом доме прокомментировали предстоящую встречу лидеров России и КНР

Углубление связей Москвы и Пекина обеспокоило Вашингтон. Предстоящую встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Патрушев: удары ВСУ по Запорожской АЭС направляет Вашингтон
Помощь США Украине признали ошибкой Вашингтона

"Мы ясно дали понять свои опасения по поводу глубины... связей Китая с Россией - даже тогда, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. Но я не буду говорить об их встрече, они сами могут говорить о ней", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

Ранее в Кремле сообщили о планах Владимира Путина провести двусторонние встречи с Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.