Вашингтон обеспокоило укрепление связей Москвы и Пекина

В Белом доме прокомментировали предстоящую встречу лидеров России и КНР

Углубление связей Москвы и Пекина обеспокоило Вашингтон. Предстоящую встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ясно дали понять свои опасения по поводу глубины... связей Китая с Россией - даже тогда, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. Но я не буду говорить об их встрече, они сами могут говорить о ней", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

Ранее в Кремле сообщили о планах Владимира Путина провести двусторонние встречи с Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде, передает ТАСС.

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