Эксперты оценили итоги единого дня голосования

Жители Москвы и ещё семи областей могли поучаствовать в процессе онлайн

По всей стране подводят предварительные итоги единого дня голосования. В 82-х субъектах состоялись 4700 кампаний разного уровня. Граждане голосовали за губернаторов, депутатов муниципальных образований, региональных и городских парламентов.

Получая цветы от коллег, глава Центризбиркома Элла Памфилова, призналась, что сегодня ночью забыла о своём дне рождения. Трое суток ЦИК работал без сна, обрабатывая результаты. Выборы разного уровня прошли в 82 субъектах страны.

"По итогу выборов избрано 30 тысяч 768 кандидатов от 16 партий из 22 партий, кандидаты которых были зарегистрированы. Несмотря на то, что самовыдвиженцев в общем количестве было не много, хорошие результаты по выборам за них", - сообщила Памфилова.

В Центризбиркоме сегодня отметили, что если бы всех самовыдвиженцев объединить в одну партию, в общей сумме они бы заняли второе место. И это показательный результат. Первое место - у "Единой России". Запрос избирателя на обновление партии был реализован - три четверти кандидатов от "Единой России" выдвигались впервые.

В 14 регионах страны выбирали губернаторов и уже можно с уверенностью говорить, что во всех побеждают действующие главы субъектов или временно исполняющие обязанности. Цифры народной поддержки многих внушительные - более 80 процентов. А рекордсменом стал глава Бурятии Алексей Цыденов, за него проголосовало 86 процентов избирателей.

"Единая Россия" побеждает и на выборах в региональные парламенты, и в целом по итогам кампаний на всех уровнях. В цифрах - это около 80 процентов всех мандатов. По мнению экспертов, зафиксированные результаты, адекватно отражают текущие политические пристрастия граждан.

"Главным фактором этих выборов стала электоральная консолидация. Так мы называем высокий уровень поддержки президента и всех политических сил, которые с ним связаны. Партия "Единая Россия" получила один из лучших результатов в своей истории", - отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В руководстве партии считают, что в полной мере добились поставленных целей. "Для нас этот результат – результат консолидации вокруг флага, это результат консолидации вокруг президента. И результат, который подтверждает наш тезис о том, что мы народная партия, партия правящего большинства. Которая в состоянии и в силах консолидировать наше общество для решения любых задач. Мы этот результат воспринимаем так. И мы этот результат воспринимаем через призму гигантской ответственности", - сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.

В Кремле заявили, что итоги выборов можно воспринимать в том числе и как поддержку спецоперации на Украине. Этот вопрос сплотил и думскую оппозицию.

КПРФ, хоть и сильно отстает от лидера, занимает второе место по количеству завоеванных мандатов на выборах разного уровня. О неплохих для себя результатах объявили и другие парламентские партии.

В экспертном сообществе сходятся во мнении, что выборы прошли успешно и легитимно. Явка сопоставима с показателями прошлых лет, а, например, в Москве побит рекорд местных выборов - явка превысила 32 процента. Всё дело в электронном голосовании, которое удобно и при этом также безопасно за счет технологии блокчейн. Проголосовать с телефона или планшета можно было в 8 регионах страны. Попытки вмешаться в ход выборов были, но все они успешно отражены.

"Эти ДДОС-атаки, которые шли в огромном количестве на избирательную, центральную избирательную комиссию - в общем, откуда это, ясно, понятно, и та сторона, западная сторона, в общем, даже не скрывает, что они проводят, это уже даже не хакерские атаки, а военные операции против нас", - рассказал председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Политическая система сработала. Сработала эффективно. Избирательная система. И партийная система продемонстрировали свою зрелось. И в целом, мне кажется, что доказательством в том числе является отсутствие каких-то критических замечаний, вот даже сейчас, если мы посмотрим, в этот единый день голосования я вижу заметно меньше критики в адрес организации кампании, чем в предыдущие годы", - отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

За ходом голосования следили 125 тысяч наблюдателей. Серьезных нарушений, которые могли поставить под сомнение результаты выборов, зафиксировано не было. Окончательные итоги голосования Центризбирком объявит 15 сентября.

Пётр Вершинин. Елена Макарова. "ТВ Центр".

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