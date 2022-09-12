Карл III вместе с миллиардами Елизаветы II унаследовал ее лебедей и дельфинов

Британскому монарху принадлежат целые населенные пункты с древними замками

Новый король Великобритании Карл III после смерти своей матери Елизаветы II унаследовал не только исторические поместья, но и британских лебедей, а также дельфинов и других морских существ. Лебеди, которых в Великобритании около 32 тысяч, считаются собственностью монарха с XII века: таким образом их пытались защитить от браконьеров. Киты и дельфины, точное число которых не установлено, стали королевской собственностью в 1324 году.

Как сообщает CBS News, личное состояние Елизаветы II оценивается примерно в 370 миллионов фунтов стерлингов. Королева владела произведениями искусства, драгоценностями, недвижимостью и ценными бумагами, большую часть которых унаследовал Карл III. Под контролем монарха и владения короны: это активы и недвижимость на сумму 34,3 миллиарда долларов, в том числе Букингемский и Кенсингтонский дворцы, земли и недвижимость в Лондоне и других регионах Великобритании.

Герцогство Ланкастерское и герцогство Корнуолл также собственность монарха: ему принадлежат целые населенные пункты с коммерческой недвижимостью и руинами древних замков. По данным телекомпании, в 2019 году Ланкастер принес королеве 20 миллионов фунтов стерлингов, столько же получил с Корнуолла принц Чарльз. Вдобавок ко всему перечисленному, стоимость самого бренда британской королевской семьи оценивается примерно в 67 миллиардов фунтов стерлингов.

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