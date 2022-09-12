Киев перебросил ракетное вооружение и артиллерию в район ЗАЭС

ВСУ готовит большое наступление

Киев продолжает свою политику ядерного терроризма. В район ЗАЭС перебрасывается ракетное вооружение и артиллерия, готовится большое наступление, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом, плюс сейчас готовят большое наступление в районе атомной станции, в районе переправ и чуть восточнее. Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777", - заявил Рогов в эфире канала "Россия 1".

Действия ВСУ, по словам Рогова, координируют представители Великобритании и США. Регулярные обстрелы Энергодара и прилегающей к городу территории Запорожской АЭС продолжаются. Все энергоблоки станции остановлены, АЭС сейчас не вырабатывает энергию.

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