Киев решил запросить у Вашингтона ракеты большой дальности

ВСУ планируют использовать их в 2023 году

Киев планирует в ближайшее время направить Вашингтону новый запрос на поставку вооружений – на этот раз для наступательных действий. Речь идет о ракетах семейства ATACMS дальностью до 300 км, а также о танках, беспилотниках и артиллерийских системах, пишет Wall Street Journal.

Издание ссылается на перечень позиций, уже представленный членам Конгресса США. В список вошли 29 наименований, в том числе 2 тысячи снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon.

Отмечается, что Киев намерен использовать это оружие для боевых действий в 2023 году. Ранее США отказывались предоставлять Украине вооружения с большим радиусом действия, а также основные боевые танки. Однако теперь конгресс обратился к президенту США Джо Байдену с рекомендацией одобрить запрос, передает ТАСС.

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