Власти Крыма введут выплаты детям погибших на Украине военных

Законопроект разработал минтруда республики

Власти Крыма решили назначить выплаты детям погибших во время специальной военной операции на Украине военных. Законопроект, разработанный Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, находится на согласовании.

"Детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - сообщил в Telegram глава правительства региона Юрий Гоцанюк

Гоцанюк добавил, что в Крыму уже оказывают помощь семьям военных, которые не вернулись домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей членам семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время СВО, передает РИА Новости.

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