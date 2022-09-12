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Власти Крыма введут выплаты детям погибших на Украине военных

21:18
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Законопроект разработал минтруда республики

Власти Крыма решили назначить выплаты детям погибших во время специальной военной операции на Украине военных. Законопроект, разработанный Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, находится на согласовании.

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"Детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей", - сообщил в Telegram глава правительства региона Юрий Гоцанюк

Гоцанюк добавил, что в Крыму уже оказывают помощь семьям военных, которые не вернулись домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей членам семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время СВО, передает РИА Новости.

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