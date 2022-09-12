В Луганске опровергли сообщения об эвакуации властей ЛНР

Фейковые заявления распространяют украинские пропагандисты

Украина распространяет информацию о массовой эвакуации властей Луганской Народной Республики с целью запугивания населения. Сообщения не соответсвуют действительности, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Тиражируемые укрофашистскими пропагандистами заявления и комментарии о якобы массовой эвакуации органов власти ЛНР являются фейками и делаются с единственной целью - запугать и подвергнуть панике граждан", - сказал Пасечник Луганскому информационному центру.

Глава республики попросил граждан доверять только информации из проверенных, официальных источников. Пасечник подчеркнул, что все министерства, ведомства, районные и городские государственные администрации ЛНР продолжают работу в штатном режиме. Без задержек производятся текущие выплаты зарплат, пособий и пенсий. Населенные пункты республики остаются под контролем союзных сил ЛНР и России.

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