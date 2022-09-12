Постпред России при Евросоюзе покидает Брюссель

Чижов назвал ЕС "экономическим придатком НАТО"

Командировка Владимира Чижова, длившаяся 17 лет, подошла к концу. Постоянный представитель России при Евросоюзе ближайшее время покинет Брюссель. Перед отъездом Чижов предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать.

"Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС", - сказал российский постпред журналистам.

Чижов отметил, что ЕС на мировой арене сознательно отказывается от самостоятельной роли. По его словам, Евросоюз фактически быстро превращается в экономический придаток НАТО, и возврата к прежним отношениям с Россией ждать не приходится. Имя своего преемника в Брюсселе Чижов называть не стал, передает РИА Новости.

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