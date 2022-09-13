Армения попросит помощи у России из-за эскалации на границе с Азербайджаном

Такое решение принял Совбез государства

Правительство Армении официально обратится к России, а также к международным организациям за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

Как отмечается в Telegram-канале правительства Армении, такое решение принял Совет Безопасности государства после экстренного заседания под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

В ночь на вторник, 13 сентября, Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, Пашинян сообщил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях Вооруженных сил Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Министерство иностранных дел Азербайджана в ответ обвинило Ереван в намерении сорвать мирный процесс и деструктивной позиции. В ведомстве утверждают, что это именно Армения "под разными предлогами замедляла процесс нормализации", сообщает РИА Новости.

3 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры отметили важность совместных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на границе республики с Арменией, а также подтвердили настрой на реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном.

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