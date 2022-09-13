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В Совфеде ответили Молдавии на заявления о ценах на российский газ

08:57
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Сенатор Пушков предложил Кишиневу покупать сжижженые "молекулы свободы" у США

Если власти Молдавии не в состоянии оплатить российский газ — пусть они его не закупают. Такое заявление во вторник, 13 сентября, сделал российский сенатор Алексей Пушков.
Молдавия нашла способ расплатиться с "Газпромом"

Член Совета Федерации написал в своем Telegram, что Кишинев "пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США.

В качестве еще одной альтернативы Пушков предложил Молдавии попросить газ "за бесценок у родной Румынии".

Сенатор прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду о том, что ее правительство каждый месяц общается с "Газпромом" о неспособности платить по таким высоким ценам за газ.

Пушков поинтересовался, как в действительности обстоят дела — "нам не о чем с ними говорить" или "общаемся каждый месяц".

Ранее молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Молдавия надеется, что "Газпром" примет просьбу Кишинева о разрешении заплатить за поставки газа позднее, то есть до конца 2022 года. Однако в российской компании подчеркивали, что рассчитывают на своевременную оплату поставок.

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