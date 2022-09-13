Херсонские власти рассказали о потерях ВСУ

Украинские войска несут большие потери в живой силе и технике

Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3500 человек. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, большую часть потерь представляют "обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны".

По словам Стремоусова, реальных продвижений украинских войск нет, а в населенных пунктах, заявленных ими как взятым под контроль, никогда российских войск не было — это села буферной зоны, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении. За сутки украинская армия потеряла три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП), семь бронемашин, 22 пикапа с пулеметами, а также более 270 военнослужащих.

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