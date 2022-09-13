Япония заявила о сохранении санкций в отношении России

Токио продолжит поддерживать Киев

Правительство Японии продолжит осуществление поддержки Украины и сохранение санкционного режима в отношении России. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По словам чиновника, Токио намерен "как следует продолжать" совместные с Западом антироссийские санкции и поддержку Украины.

При этом Мацуно заявил, что японские власти действуют "в защиту своих территорий, суверенитета и семей, а международное сообщество во главе с G7 должно "продолжить давать решительный ответ" на действия России на Украине, сообщает ТАСС.

В августе японский премьер Фумио Кисида также подтвердил приверженность политике санкций в отношении России в связи с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он дал указание в тесном сотрудничестве со странами "Большой семерки" (G7) продолжать дипломатическое реагирование на ситуацию на Украине, в том числе сохранять санкции.

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