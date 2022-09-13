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Политолог Топорнин об отношениях России и Германии: "Шольц не отрезает каналы связи"

09:38
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Канцлер Германии аккуратен в своих высказываниях

Германия после Второй мировой войны была главным связующим звеном нашей страны с Европой. Об отношениях двух стран в нынешних условиях с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Николай Топорнин, директор АНО "Центр европейской информации", доцент кафедры европейского права МГИМО.

"Шольц очень аккуратен в своих высказываниях, когда речь идет о сотрудничестве с Россией и переговорном процессе с Путиным. Он говорил, что надо каналы оставлять открытыми, политика Европейского Союза и Германии расходятся с политикой России. Но, тем не менее, Шольц не отрезает каналы коммуникации, каналы связи. 10 стран европейских не выдают россиянам визы, три страны Прибалтики и Польша не будут пускать россиян. Что сказал Шольц? Шольц сказал: "Нет, это неправильно. Мы считает, что должны все равно сотрудничать хотя бы на уровне общественных организаций, гражданского общества". Отношения России с Европейским Союз за последние восемь лет деградировали. Пришли в полный упадок. И многие западные политики боятся, что российское государство решит восстановить былое свое могущество", - сказал Топорнин.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

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