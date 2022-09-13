Гримасы толерантности: американцы возмутились из-за чернокожей Русалочки

Это не единственный скандал в США

Скандальная история в Новом Орлеане. Мэра демократа Ла Тойю Кэнтрелл поймали на том, что она потратила из бюджета 30 тысяч долларов, чтобы покупать себе авиабилеты подороже. Никак не ниже первого класса. Представители обычного американского электората, 40 процентов которого страдает ожирением, с трудом втискиваются в кресла эконом-класса, а народная избранница роскошествует?

"Как мать маленького ребенка, ради которого я живу, я собираюсь обезопасить себя любыми разумными средствами. Любой, кто попрекнет меня этой безопасностью, просто не понимает, в каком мире живут чернокожие женщины", - заявила Ла Тойя Кэнтрелл, мэр Нового Орлеана.

Судя по тому, что Кэнтрелл налетала на 30 тысяч долларов в первом классе, чернокожие женщины живут совсем не плохо. Но по правилам для муниципальных служащих Нового Орлеана, они должны покупать билеты эконом-класса. А за повышенный комфорт доплачивать из своего кармана. Но Ла Тойя Кэнтрелл наотрез отказалась возвращать деньги. Белого мэра, может, ещё и прижали бы, а с чернокожим шутки плохи.

А чего стеснятся, когда сам президент США, белый человек, в каминг-аутах не замеченный, на работу ходить не любит. Его оппоненты из Республиканской партии подсчитали, что из 580 дней на посту президента Байден потратил на отдых 228 дней. В то время как Трамп за все 4 года всего 132 дня. Да может и к лучшему, что отдыхает так много старик. Потому что как закончит отдыхать, такое начинается, хоть святых выноси. Назначил тут главного борца с обезьяньей оспой. Зовут Деметр Даскалакис. Издание The American Conservative подняло крик.

"Есть ли предел извращенцам, которых демократическая администрация рассаживает на руководящие посты? Доктор Даскалакис то и дело хвастается в интернете своими похождениями в мире оккультизма и гомосексуального садомазохизма", - пишет издание.

Простите, а что смущает? Главное специалист хороший, а Джо Байден и сам говорил, что у него не администрация, а настоящий гей-парад! Тут у каждого свои недостатки. Массовая аудитория, правда, уже шалеет от гримас толерантности и хочет видеть в жизни и на экране героев без сложной сексуальной ориентации, без садомазохистских наклонностей, а любимых героев на киноэкране воспринимать в их привычном виде. Последний толерантный залп известной кинокомпании с темнокожей Русалочкой публикой был принят совсем не толерантно. Миллион дизлайков! Не приняли зрители такое прочтение классики. Пусть спасибо скажут, что Русалочка садомазохизмом на экране не страдает и в сатанистки не записалась.

А кто не согласен, у того в действительности всё не так как на самом деле.

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