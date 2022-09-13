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В Китае сочли знаковым заявление Путина о гегемонии США

09:38
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Изолировать Россию не удастся, отмечают китайские СМИ

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, посвященную сокращению гегемонии США. Об этом написал обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
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По словам журналиста, суть выступления российского лидера заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, при этом ни одна страна не может изолировать Россию.

По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира, при этом на территории дальневосточного региона происходит создание масштабного промышленно-производственного блока.

В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний, отметил журналист.

Во время выступления на ВЭФ Владимир Путин заявил, что стабильность Европы бросается в топку санкционной печи, "расходуется по указке Вашингтона и по факту приносится в жертву во имя диктатуры США".

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