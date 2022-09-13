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Минобороны показало видео работы минометов "Тюльпан" в ходе СВО

08:36
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Вести огонь самоходки могут из любой точки

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан". Подразделения точным ударом уничтожили замаскированные укрепления украинских националистов и бронетехнику ВСУ.

Если на позицию выдвигаются "Тюльпаны", значит, разведка обнаружила особо важную цель. Вести огонь самоходки могут из любой точки, специальная подготовка не требуется. Прямой наводкой мины отправляют точно в заданный квадрат, поражая живую силу и артиллерию противника. От обстрелов украинских РСЗО наших военных прикрывают средства противовоздушной обороны.

Эффективно уничтожает радикалов и наша армейская авиация. В ходе выполнения задания в Изюмском районе Харьковской области экипаж ударного вертолета Ми-35 обнаружил неприятеля. На предельно малой высоте летчики нанесли удар по колонне, уничтожив бронетехнику и живую силу врага. Не позволив националистам  прорваться к оборонительным позициям российских подразделений.

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