В Минобороны рассказали о героизме российских военных в ходе СВО

Они проявляют мужество и отвагу

Батарея капитана Александра Белоглазова в ходе боя с превосходящими силами противника остановила его продвижение на подступах к населенному пункту. При помощи беспилотника Александр выявил резервы боевиков. Точным ракетным ударом уничтожены девять единиц техники и более 20 националистов.

Командир роты радиационно-химической защиты капитан Джамалудин Рамазанов с экипажем ТОС-1А сдерживал наступление неприятеля. Во время перезарядки "Солнцепека" радикалы открыли минометный огонь, ранив наших военных. Рамазанов сумел подавить артиллерию боевиков и эвакуировать экипаж в безопасную зону.

Капитан Сергей Бачериков со своей ротой за сутки отразил четыре штурма националистов, ликвидировал более 10 единиц вражеской техники. Огнеметчики сдерживали противника во время перемещения наших основных сил. Потерь среди личного состава не допущено.

Реактивный дивизион под командованием майора Андрея Заботина остановил выход неприятеля на рубежи атаки, нанеся ему значительный урон. Несмотря на обстрелы радикалов, Андрей сумел переместить подразделение на новые позиции, сохранив жизни подчиненных и технику.

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