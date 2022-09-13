ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае заявили о расширении энергетического сотрудничества с Россией

10:00
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Этому не помешают санкции США

Западные санкции не нарушат китайско-российское сотрудничество в области энергетики. Такое заявление сделал во вторник, 13 сентября, директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа, эксперт аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.
Tagesspiegel: военное сотрудничество России и Китая тревожит США и ЕС

Китайский эксперт выразил мнение, что сотрудничество двух государств в энергетике только расширится, особенно если принять во внимание изменения на международной арене.

Фэн напомнил, что Китай проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, Пекин всегда выступал против односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права.

Китай и Россия осуществляют регулярное сотрудничество в энергетике на равноправной и взаимоуважительной основе, при этом в Пекине против того, чтобы какая-либо третья сторона выступала с безосновательными заявлениями по данному поводу, подчеркнул эксперт.

По словам китайского специалиста, Россия с помощью наращивания экспорта нефти и газа оказывает содействие успешному развитию китайской экономики, а Китай способен помочь урегулированию вопроса российских поставок, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что углубление связей Москвы и Пекина обеспокоило Вашингтон. Такой комментарий чиновница дала после сообщения Кремля о планах Владимира Путина провести двусторонние встречи с Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники АЭС
Сотрудники АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.