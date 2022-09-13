В Китае заявили о расширении энергетического сотрудничества с Россией

Этому не помешают санкции США

Западные санкции не нарушат китайско-российское сотрудничество в области энергетики. Такое заявление сделал во вторник, 13 сентября, директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа, эксперт аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

Китайский эксперт выразил мнение, что сотрудничество двух государств в энергетике только расширится, особенно если принять во внимание изменения на международной арене.

Фэн напомнил, что Китай проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, Пекин всегда выступал против односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права.

Китай и Россия осуществляют регулярное сотрудничество в энергетике на равноправной и взаимоуважительной основе, при этом в Пекине против того, чтобы какая-либо третья сторона выступала с безосновательными заявлениями по данному поводу, подчеркнул эксперт.

По словам китайского специалиста, Россия с помощью наращивания экспорта нефти и газа оказывает содействие успешному развитию китайской экономики, а Китай способен помочь урегулированию вопроса российских поставок, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что углубление связей Москвы и Пекина обеспокоило Вашингтон. Такой комментарий чиновница дала после сообщения Кремля о планах Владимира Путина провести двусторонние встречи с Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

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