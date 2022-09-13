В Приморье продолжают устранять последствия тайфуна "Хиннамнор"

Задействованы все экстренные службы

В Партизанском районе Приморья восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов. Ремонтные бригады трудятся в регионе круглосуточно, устраняя последствия тайфуна "Хиннамнор". Задействованы все экстренные службы. Чтобы вернуться к обычной жизни, потребуется еще не менее 10 дней.

Утро на аэродроме у спасателей начинается с погрузки гуманитарной помощи. Ежедневно в пострадавшие от наводнения районы переправляют около четырех тонн груза. Добраться до большинства населенных пунктов до сих пор можно только по воздуху.

Сейчас к отправке готовится один из вертолетов МЧС. На борту минимум летного состава, чтобы доставить жителям максимум гуманитарной помощи. В коробках газовые плиты, баллоны, хлеб, питьевая вода.

Продукты и товары первой необходимости доставляют в первую очередь тем, кто еще остается заблокирован в собственных домах. Всех желающих продолжают эвакуировать из затопленных посёлков. Люди вынуждены покидать дома, взяв с собой лишь самое необходимое. Кто-то документы, а кто-то и любимых питомцев. Из поселка Преображение людей вывозят по морю.

Власти края официально подтвердили, что в результате наводнения, вызванного тайфуном "Хиннамор", погибли три человека. Разрушительная стихия нанесла колоссальный ущерб. В семи районах нарушено автомобильное сообщение. Смыты сотни километров дорог, разрушены десятки мостов. В связи с этим увеличено количество авиарейсов, также пригородные поезда добавили вагоны по маршруту Владивосток - Новочугуевка. Там где вода ушла, спасатели ведут восстановительные работы. Помогают жителям расчищать дома, освобождают русла рек от поваленных деревьев. Дорожные службы отсыпают проезды. Удалось наладить сообщение на двенадцати мостах. 14 автобусных маршрутов возобновили работу. В 20 населенных пунктов вернулось электричество.

За потерю имущества людям выплатят денежные компенсации или средства на ремонт. Те, кто совсем остался без крыши над головой получат сертификат на новое жилье. Синоптики, в свою очередь, дали неутешительный прогноз. В Лесозаводском, Пожарском и Дальнереченском районах вновь объявлено штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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