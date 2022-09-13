Пентагон назвал число переданных Киеву ракет и снарядов

С начала СВО Украина получила 660 тысяч снарядов

Пентагон отчитался о поставках вооружений Киеву. В частности, были переданы 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов.

С конца февраля США отправили на Украину более 47 тысяч единиц вооружений и военной техники, в том числе 15 вертолетов и 18 патрульных катеров. А еще гаубицы М777, РСЗО HIMARS, снаряды GMLRS, ракеты HARM, различные типы ПЗРК и стрелкового оружия. Вашингтон стал крупнейшим донором для Киева. Общая сумма помощи достигла 25 с половиной миллиардов долларов.

Однако аппетиты украинских властей продолжают расти. Как стало известно американским СМИ, режим Зеленского намерен запросить у США ракеты ATACMS для наступательных действий, их дальность до 300 километров, а также танки, беспилотники и артсистемы. Всего в списке 29 наименований. В документе отмечается, что это оружие ВСУ намерены использовать для боевых действий в 2023 году.

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