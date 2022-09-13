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Жертвами обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе стали четыре человека

08:35
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Еще восемь ранены

Под прицелом украинских вооруженных формирований снова города Донбасса и освобожденные территории. Натовским калибром ударили по Донецку. Из гаубиц били по Яковлевке и Докучаевску. Горловку обстреляли из танка, выпустили 12 снарядов. За сутки в ДНР жертвами обстрелов стали четыре человека, восемь ранены.

Ночью радикалы ракетами американского комплекса "Хаймарс" атаковали город Брянка в ЛНР. Сирены воздушной тревоги звучали и в Новой  Каховке, и на территории ГЭС. Работала наша система ПВО. Местные власти сообщают о 15 воздушных взрывах.

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