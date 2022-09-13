Синоптики назвали дату начала грибного сезона в столичном регионе

Погода будет этому благоприятствовать

Грибной сезон в Московском регионе может начаться в предстоящие выходные, 17 и 18 сентября. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в течение недели появятся условия для формирования грибницы, поэтому есть надежда на начало грибной поры в конце недели.

Это может произойти благодаря дождям и теплой погоде в ближайшие дни, цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее Вильфанд объяснял, что появлению грибов в большом количестве не способствует холодная погода и небольшое количество осадков — почва остается сухой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"