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Синоптики назвали дату начала грибного сезона в столичном регионе

10:20
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Погода будет этому благоприятствовать

Грибной сезон в Московском регионе может начаться в предстоящие выходные, 17 и 18 сентября. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам синоптика, в течение недели появятся условия для формирования грибницы, поэтому есть надежда на начало грибной поры в конце недели.

Это может произойти благодаря дождям и теплой погоде в ближайшие дни, цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее Вильфанд объяснял, что появлению грибов в большом количестве не способствует холодная погода и небольшое количество осадков — почва остается сухой.

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