В Подмосковье за госизмену задержали сотрудника оборонного завода

Он передал чертежи на Украину

В Подмосковье Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала за госизмену директора по качеству авиационного завода.

По данным службы, топ-менеджер авиазавода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

"Житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - сотруднику "Одесского авиационного завода", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Мужчина арестован. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"