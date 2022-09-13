Кабмин создаст допмеханизмы стимулирования сбережений

Такое поручение дал премьер-министр

В федеральном правительстве разработают предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан. Такое поручение премьер-министр России Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.

Поручения даны министерствам финансов и экономического развития при участии Центробанка.

Представить свои предложения ведомства должны не позднее 31 марта 2023 года, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как лучше хранить сбережения с учетом "протухающего евро". Политик порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.

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