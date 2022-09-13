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СК заведет дело по факту задержания пророссийских учителей в Харьковской области

10:54
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Педагоги работали по российской программе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области.

Следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

"Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование", - говорится в сообщении ведомства.

О задержании российских учителей в Харьковской области накануне заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Источник газеты "Коммерсант" утверждает, что российских учителей в регионе нет. В администрации Харьковской области сообщили РИА "Новости", что "в регионе не было российских учителей, но они могли сотрудничать с Россией и преподавать по новой методике".

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