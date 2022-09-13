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Жителям России запретили участвовать в Бостонском марафоне

11:10
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Запрет введен и в отношении жителей Белоруссии

Жители России и Белоруссии не будут допущены до участия в 127-м Бостонском марафоне 2023 года, который традиционно проводится с 1897 года в День патриота в США. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали организаторы мероприятия.
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При этом россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран, смогут участвовать в марафоне. Однако им будет запрещено выступать под флагами России и Белоруссии.

В 2023 году в Бостонском марафоне впервые смогут принять участие люди, которые определяют себя как небинарные лица, хотя пока нет квалификационных стандартов для таких спортсменов, сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения в связи с этим антироссийских санкций были введены ограничения в том числе в спорте. Российским атлетам массово запрещают участвовать в международных турнирах, а запланированные к проведению в России соревнования переносят в другие страны.

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