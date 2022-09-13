Союзные силы отбили атаки ВСУ на Красный Лиман

Это стратегически важный поселок

Украинские войска обстреляли город Брянка в ЛНР, выпустив 4 ракеты из американских реактивных систем HIMARS. Разрушены жилые дома. По Донецкой республике за сутки было выпущено 195 снарядов. Один человек погиб, 5 мирных жителей ранены. Под Красный Лиман ВСУ перебросило крупные силы. Российские подразделения подавляют натиск артиллерийскими ударами. Мощное огневое поражение наши военные нанесли националистам под Авдеевкой, там взорван склад боеприпасов, уничтожены танки и живая сила противника.

Механик-водитель выжимает педаль газа на максимум. У расчета самоходной минометной установки не более получаса на выполнение боевой задачи. До линии соприкосновения с националистами всего несколько километров. И в любой момент их системы контрбатарейной борьбы могут засечь машину. Поэтому экипаж действует быстро. Командир выставляет "Тюльпан" по компасу. Сверяет азимуты. Бойцы поднимают ствол. Координаты цели получены. Миномет делает залп без пристрелочных. Бьет наверняка. Калибр 240 миллиметров проламывает трехметровые бетонные перекрытия дотов и блиндажей. Сегодня расчеты самоходок уничтожают подразделения ВСУ в Изюме и Балаклее. Основательно окопаться радикалы не успели. Но смогли занять часть городских кварталов.

"И днем и ночью работаем постоянно, основная задача пошла, когда там большое скопление, когда долго не могут взять опорный пункт, вызывают нас", - говорит командир расчета Максим.

Разведку позиций ВСУ на крайне сложном сегодня Харьковском участке ведут подразделения радиоэлектронной борьбы. Одновременно с поиском целей РЭБовцы ставят помехи, блокируют работу сотовой связи. То есть лишают националистов возможности координировать свои действия.

Крупные силы наемников и иностранных инструкторов ВСУ перебросило под Красный Лиман. Это стратегически важный поселок. Отсюда пряма дорога на Славянск. Иностранцы руководят огнем батарей. Под их прикрытием на прорыв брошены две батальонно-тактические группы. Но российские подразделения подавляют этот натиск артиллерийскими ударами. И усиливают линию обороны. К Красному Лиману ВСУ регулярно забрасывает разведгруппы. Но продвинуться им не дают бойцы народной милиции.

Фронт на Харьковщине, говорят военные, стабилизировался. Но для ВСУ, вероятно, ненадолго. Растянутым на большой территории подразделениям националистов придется как-то закрепляться. А для этого необходимо взять под полный контроль дороги, выставлять блокпосты, находить места для складов ГСМ и боеприпасов. И все это под постоянным и плотным огнем российских военных и наших диверсионных групп, которые ежедневно атакуют и передний край, и тылы радикалов.

Мощное огневое поражение нанесено националистам и в Авдеевке. Дым поднимается там, где ударом реактивных установок взорван склад боеприпасов. Горят укрепрайон и техника. Еще несколько танков и с десяток боевиков ликвидированы на подступах к городу.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".

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