Пашинян заявил о 49 погибших после обстрелов на границе с Азербайджаном

Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе снова одна из главных международных тем. Как заявили в Ереване, минувшей ночью азербайджанские военные начали боевые действия. Есть погибшие. Совет безопасности республики принял решение обратиться за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. В Баку, напротив, обвиняют в провокациях армянскую сторону. Однако в российском Минобороны утверждения Азербайджана назвали ложными. Наш МИД призвал участников конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации и решать все спорные вопросы дипломатическим путём.

Интенсивные перестрелки в городах Джермук и Горис на границе Армении и Азербайджана продолжались всю ночь.

"Противник продолжает применять артиллерийские системы, минометы, беспилотники и крупнокалиберное вооружение. Обстрелам подвергаются как военная, так и гражданская инфраструктура Армении. На нескольких направлениях азербайджанские Вооруженные Силы предприняли действия по позиционному продвижению. Бои продолжаются", - сообщил Арам Торосян, пресс-секретарь министерства обороны Армении.

В свою очередь, в Баку утверждают, что Армения первой начала широкомасштабные провокации. В ответ на это вооруженные силы открыли интенсивный огонь. В эфире армянских и азербайджанских телеканалов сообщают о поврежденных зданиях и потерях среди военных с обеих сторон. МИД Азербайджана обвинил Ереван в намерении сорвать мирный процесс.

"В целях предотвращения провокации вооружённых сил Армении, военной угрозы территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих и гражданских лиц, привлечённых к инфраструктурным работам на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, в настоящее время подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в этом направлении, предпринимаются решительные контрмеры", - сообщил полковник-лейтенант Анар Эйвазов, заместитель начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Ночью Совет безопасности Армении экстренно провел заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности и ООН. Премьер Никол Пашинян провёл ряд международных телефонных переговоров. По его словам, в ночном боестолкновении на границе с Азербайджаном погибли 49 армянских военных. Но эти цифры нуждаются в уточнении. Интенсивность обстрелов снизилась. Это, пожалуй, самое серьёзное обострение ситуации с 2020 года. Тогда конфликт между государствами по вопросу о Нагорном Карабахе едва не перерос в войну. Заключить соглашение о мире помогла Россия.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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