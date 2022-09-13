Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Рамиля Мингалимова

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Рамиля Мингалимова. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Он уже прошёл химиотерапию, и теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. Но перед этим необходимо провести специализированную терапию, чтобы добиться устойчивой ремиссии. Стоит это больше двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Это невыносимо для любой мамы - видеть своего ребёнка таким беспомощным. Всего несколько месяцев назад Наиля узнала, что ее сын Рамиль, крепкий розовощекий весёлый парень, смертельно болен. Врачи шокировали неожиданным диагнозом: острый лимфобластный лейкоз.

"В данный момент очень переживаю. Даже слова подобрать не могу правильно, чтобы объяснить что происходит. Мы все понимаем, осознаём, но настолько это тяжело смотреть, когда заболевают дети", - говорит мама Наиля Габитова.

Сначала лечились в родной Башкирии. Но там Рамилю не смогли помочь. Мальчика перевезли в Санкт-Петербург, здесь ему должны провести трансплантацию костного мозга. Недавно взяли пункцию для анализов. У кровати спящего после наркоза сына мама пытается сильной.

"Его мечта стать врачом, военным хирургом, он говорит: я теперь эту медицину все изнутри, испытаю все на себе. Такой храбрец", - говорит Наиля.

В Петербурге они живут в съёмной квартире рядом с больницей и ждут команды, когда ложиться на операцию. Но заболевание у Рамиля проходит агрессивно, говорят врачи. Химиотерапия лишь немного затормозила его. Если провести показанную трансплантацию костного мозга прямо сейчас, она не поможет. Сначала нужно добиться устойчивой ремиссии.

"Очень сложно принять. Это, наверное, самое тяжелое испытание - через болезнь детей", - говорит Наиля Габитова.

Мальчику необходима срочная специализированная терапия, которая направлена только на опухолевые клетки. Нужно улучить момент и начать ее прямо сейчас, когда лейкоз спит после "химии"

"На данный момент он восстановился после химиотерапии, показатели ещё хорошие. Болезнь ещё не проявила себя в полной мере, нет пока прогрессирования. Мы уже видим её минимальные признаки. Поэтому лечение нужно начать вот буквально в ближайшее время", - говорит Кирилл Екушов, врач-гематолог заведующий консультативно-диагностическим кабинетом клиники НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

Препараты, которые нужны для этого, производятся за границей и не входят в основной реестр ОМС. Больница не может закупить их на бюджетные средства. Родители должны сделать это сами. Стоимость лекарств - 2370000 рублей. Огромная сумма для семьи, в которой, кроме Рамиля, ещё двое детей. Его мама с последней надеждой обращается к неравнодушным людям.

"Мы верим в помощь, в поддержку людей, страна у нас большая, много добрых. И менталитет у нас такой, что один за всех и все за одного", - говорит Наиля.

Мальчика очень ждут в родной Башкирии: он душа компании в школе, и самый лучший друг скучает и часто звонит. И даже младшая сестра больше не вредничает, лишь бы брат поскорее вернулся:

— Когда ты приедешь?

— Скоро.

— Я буду ждать

Сколько придётся ждать - зависит от того, как быстро удастся собрать нужную сумму и провести лечение. А значит, от нашего неравнодушия. У Рамиля есть "волшебный камушек" из древнего храма Аркаим, исцеляющий болезни. Он верит: чудо обязательно случится и он победит болезнь.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Рамиля Мингалимова, программа 1480

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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