Госдума собралась на первое пленарное заседание осенней сессии

Депутатам предстоит много работы

Сегодня Госдума проведёт первое пленарное заседание осенней сессии. Планы у депутатов масштабные. В повестке - сразу несколько значимых экономических и социальных вопросов. Но активную работу парламентарии вели и во время каникул.

Первое пленарное заседание начнётся в полдень, но осенняя сессия стартовала еще две недели назад. И все это время депутаты работали в своих регионах. В каникулы парламентский процесс также продолжался. Совет Думы собирался несколько раз, чтобы утвердить важные решения. Работали и комитеты. Приоритеты на эту осеннюю сессию сегодня озвучит Вячеслав Володин. Кроме спикера, должны выступить руководители всех парламентских фракций. Осеннюю сессию традиционно называют "бюджетной". Думе предстоит рассмотреть и принять главный финансовый документ страны. В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию. Социальные вопросы, безусловно, станут для депутатов важнейшими. Нужно позаботиться о поддержки граждан, бизнеса, военнослужащих и специальной военной операции.

"Особо нужно отметить тех коллег, которые работали в Донецкой, Луганской народных республиках, на территориях, освобождённых от нацистов, бывшей Украинской ССР. И надо сказать, что это была очень важная и нужная работа. Это была доставка гуманитарной помощи, помощь в восстановлении разрушенного хозяйства нацистами, это были многочисленные встречи с людьми. И эта работа зачастую делалась под обстрелами, с риском для жизни и нужно поблагодарить коллег из всех фракций", - говорит Дмитрий Вяткин, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

Единороссы прокомментировали и прошедшую избирательную компанию. Результатом они довольны. А в работе будут и дальше руководствоваться своей предвыборной народной программой. Что касается в целом работы Думы, уже в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроекты "О местном самоуправлении" и "О борьбе с иностранным влиянием". А также о введении ответственности за исполнение антироссийских санкций. Кроме того, законодательно предлагается закрепить за Георгиевской лентой статус атрибута воинской славы. А мужчин и женщин уравнять в правах на получение алиментов. Займутся депутаты и образованием. Внесен законопроект о введение единых программ по основным школьным предметам и госзаказ на учебники. Для обсуждения на Охотный ряд приглашён министр просвещения Сергей Кравцов.

"Это так называемый золотой стандарт качества знаний, о котором так часто говорят наши избиратели, учителя, родители на наших встречах. О качестве учебников, о качестве тех программ, которые реализуются в школе. Поэтому мы принимаем такую норму, в результате которой вот этот золотой стандарт, ниже этого уровня нельзя дать ребёнку знания, они должны быть либо такими же, либо выше", - сообщила Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по просвещению.

В общем, законопроектов много. А потому в неделю будут проводить по два пленарных заседания. Всего депутатам предстоит рассмотреть более 120 законопроектов. Инициативы есть у каждой парламентской фракции.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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