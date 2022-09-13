Россия обеспечит ДНР вакцинами от инфекций

Стороны договорились о поставках таких препаратов

Российское Министерство здравоохранения договорилось о поставке вакцин для профилактики коронавируса, гриппа и других инфекций в Донецкую Народную Республику. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко. Стороны обсудили вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике.

Наряду с этим Мурашко и Хоценко договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что на протяжении восьми лет Россия помогала республикам Донбасса в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи. Эта помощь продолжится и в будущем.

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