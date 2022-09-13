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Минпросвещения: российские учителя на Украине находятся под защитой

11:29
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Они в безопасности

Все российские учителя, которые отправились преподавать на освобожденные территории, находится под защитой российских военных, а также ВС ЛДНР.  

Об этом во вторник, 13 сентября, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Безопасности педагогов ничего не угрожает.

"Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности", - отметил он.

Накануне вице-премьер Украины Ирины Верещук заявила о задержании российских учителей в Харьковской области. Им якобы грозит до 15 лет тюрьмы.

В администрации Харьковской области сообщили, что "в регионе не было российских учителей, а местные могли сотрудничать с Россией и преподавать по новой методике".

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин по факту задержания поручил завести уголовное дело. Он подтвердил, что педагоги работали по российской учебной программе.

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