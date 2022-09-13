Бочкарев: Около 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы

В 2022 году в столице должно быть построено 56 детских садов и школ

С начала 2022 года в Москве построено 37 детских образовательных объектов, причем 26 из них возведено за счет средств инвесторов. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что с начала года в городе построено 22 детских садика и 15 школьных зданий. Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов — 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%.

По словам Бочкарева, доля инвесторских объектов ежегодно составляет 60-70% от общего ввода.

Здания для образовательных учреждений возводятся преимущественно в новых формируемых кварталах. В первую очередь это касается крупных проектов реорганизации бывших промышленных зон, "новой" Москвы и кварталов реновации. Вместе с тем, в случае необходимости дополнительные учебные здания получают и уже сложившиеся городские районы.

Глава Строительного комплекса напомнил, что всего в этом году должно быть построено 56 детских садов и школ, из них 34 — за счет внебюджетных средств.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2022 года в Москве было построено 15 школ, 22 детских сада, а также девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"