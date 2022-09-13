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Умер режиссер Жан-Люк Годар

11:54
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Его считают одним из основоположников французской "новой волны"

Скончался французский кинорежиссер Жан-Люк Годар. В сентябре 2022 года ему исполнился 91 год.

О смерти Годара сообщает издание Libération. Подробности о кончине режиссера газета не приводит. Информации о дате и месте похорон Годара в настоящее время нет.

Жан-Люк Годар является одним из основоположников французской "новой волны" наряду с Клодом Шабролем, Франсуа Трюффо и Жаком Риветтом. Первый полнометражный фильм режиссера "На последнем дыхании" вышел в 1960 году, эта картина прославила Жана-Поля Бельмондо.

В числе известных работ Годара в кино — фильмы "Женщина есть женщина", "Презрение", "Уик-энд" и "Безумный Пьеро".

В 2011 году Годару вручили "Оскар" за вклад в кинематограф.

В марте 2021 года Годар сообщил о планах завершить карьеру, как только будут готовы два его последних фильма. Он заявил, что это завершение его жизни как режиссера, но напоследок он написал два сценария, чтобы сказать: "До свидания, кино".

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Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
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