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Россия отказалась отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС

12:20
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Об этом рассказал российский постпред в Брюсселе

Россия останется открытой и не ответит на визовые ограничения, введенные европейскими странами. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказал российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов.
Комментируя решения Брюсселя по визам для россиян, дипломат заявил, что формально речь идет не о прекращении соглашения, а о его приостановке, поскольку "прекращение действия соглашений нотифицируется за два месяца, а приостановка за два дня".
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Россия не станет давать зеркальный ответ, а останется "страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать, увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России", подчеркнул Чижов.

По словам российского постпреда, такое решение — "это проявление зрелости, мудрости нашего руководства", сообщает РИА Новости.

С 12 сентября прекратило действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом. Это означает, что оформление виз для россиян станет дороже, дольше и сложнее.

Кроме того, Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС не выдавать многократные визы россиянам и сделать выдачу туристических виз "последним приоритетом".

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