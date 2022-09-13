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Гроб с телом Елизаветы II погрузят в самолет, поставляющий вооружение Украине

12:02
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Важный борт ВВС приземлится в Лондоне

Гроб с телом королевы Елизаветы II доставят в Лондон из Эдинбурга на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster.
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Об этом во вторник, 13 сентября, заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон. Этот самолет использовали для вывоза британцев из Афганистана в прошлом году, а также для доставки гуманитарной помощи и вооружения на Украину.

"Этот самолет активно используется - он перевез большинство из 15 тысяч человек, которых мы эвакуировали из Кабула прошлым летом. И с тех пор он использовался для доставки гуманитарной помощи и компонентов военной помощи Украине", - заявил Уигстон (цитата по ТАСС).

Завтра, 14 сентября, гроб из Букингемского дворца перевезут в Вестминстерский дворец, где он будет стоять до похорон, которые пройдут 19 сентября.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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