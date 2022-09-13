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Швейцария отказалась считать санкции против России нарушением нейтралитета

12:40
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Нейтральный статус Швейцарии сохраняется, утверждают в МИД страны

Швейцария прежде уже присоединялась к санкциям Евросоюза, однако введение ограничений в отношении России не нарушает нейтральный статус государства. Такое заявление сделала во вторник, 13 сентября, статс-секретарь швейцарского МИД Ливия Лей.
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Представитель ведомства заявила, что в случае с Россией речь идет про "далеко идущие санкции, направленные против одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН".

Однако считать это нарушением нейтрального статуса Швейцарии чиновница отказалась, заявив, что нейтралитет был и остается важнейшим инструментом внешней политики государства, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Постоянный нейтралитет Швейцарии закреплен в Акте признания и гарантии постоянного нейтралитета и неприкосновенности, принятом государством еще в 1815 году. Политика нейтралитета Швейцарии считается самой длительной и последовательной в современном мире.

Однако после начала Россией специальной операции по защите республик Донбасса Швейцария вошла в число государств, которые ввели антироссийские санкции.

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