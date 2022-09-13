Девять европейских стран прекратили прием заявлений россиян на турвизы

Остальные работают в обычном режиме

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от россиян документы на оформление туристических виз.

Об этом во вторник, 13 сентября, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Документы от российских путешественников продолжают принимать, среди прочих, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).

С 12 сентября вступило в силу окончательное решение о приостановке упрощенного визового режима между ЕС и Россией. Теперь для россиян стоимость визы составит 80 евро (вместо 35), потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится с 10 до 15 дней, а многократные визы станут выдавать гораздо реже.

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