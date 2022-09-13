ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализировали 4663 человека

12:21
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Скончался 101 пациент

За сутки в России госпитализированы 4663 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 44045 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 48187 человек, скончался 101 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4946 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 348. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3478 человек, в Московской области – 963.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20157143 случая заболевания, зарегистрировано 385530 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.