В России с коронавирусом госпитализировали 4663 человека

Скончался 101 пациент

За сутки в России госпитализированы 4663 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 44045 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 48187 человек, скончался 101 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4946 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 348. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3478 человек, в Московской области – 963.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20157143 случая заболевания, зарегистрировано 385530 летальных исходов.

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