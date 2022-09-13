Назначен новый посол России в Китае

Указ об этом подписал президент России

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов назначен российским послом в Китае. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В связи с переходом на новую должность дипломата освободили от должности замминистра иностранных дел, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно данным на сайте МИД России, Моргулов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Во внешнеполитическом ведомстве он раньше возглавлял Первый департамент Азии, до этого работал советником-посланником посольства России в Китае.

До назначения Моргулова послом в Китае эту должность занимал Андрей Денисов, представлявший Россию в КНР с 2013 года. О том, чем Денисов займется после ухода с поста посла в Китае, не сообщается.

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