Лаврову дали американскую визу

Это подтвердили в МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил американскую визу для поездки на заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет в Нью-Йорке. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в российском МИД.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, визы выдали также ряду лиц, сопровождающих Лаврова в этой поездке.

МИД России ожидает предоставления американских виз всем остальным членам делегации, представляющей Россию в Генассамблее, а также оперативного решения сопутствующих логистических вопросов, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Россия направит свою делегацию на заседание Генассамблеи ООН в сентябре. Однако американская сторона затягивала выдачу виз российским дипломатам, включая руководителя делегации, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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