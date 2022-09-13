ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лаврову дали американскую визу

13:01
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Это подтвердили в МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил американскую визу для поездки на заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет в Нью-Йорке. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в российском МИД.
США уклонились от прямого ответа о визе для Лаврова на Генассамблею ООН

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, визы выдали также ряду лиц, сопровождающих Лаврова в этой поездке.

МИД России ожидает предоставления американских виз всем остальным членам делегации, представляющей Россию в Генассамблее, а также оперативного решения сопутствующих логистических вопросов, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Россия направит свою делегацию на заседание Генассамблеи ООН в сентябре. Однако американская сторона затягивала выдачу виз российским дипломатам, включая руководителя делегации, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.