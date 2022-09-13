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Песков ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России

13:04
  • вторник
  • 13 сентября 2022

В настоящий момент такой разговор не ведется

В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет.
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Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Власти не рассматривают введение полной или частичной мобилизации.

"В настоящий момент - нет, об этом речь не идет", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилось сообщение депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в России необходимо объявить мобилизацию для достижения целей СВО на Украине.

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