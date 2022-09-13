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Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации между Ереваном и Баку

13:46
  • вторник
  • 13 сентября 2022

На границе произошло новое обострение конфликта

Президент России Владимир Путин этой ночью провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с обострением на армяно- азербайджанской границе.
Армения попросит помощи у России из-за эскалации на границе с Азербайджаном

После разговора сторон началась работа по экспертной линии. Российский лидер принимает все возможные меры по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Трудно переоценить роль России роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе", - подчеркнул представитель Кремля.

Новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь с 12 на 13 сентября. В Баку обвинили Ереван в намерении сорвать мирный процесс и деструктивной позиции.

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