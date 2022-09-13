Полезно знать: нацпроект "Безопасные качественные дороги"

В регионах появляются современные автобусы, троллейбусы и трамваи

По маршруту – быстро и с комфортом! Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в регионах появляются современные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Новую технику по нацпроекту ранее уже получили в 18 регионах. В этом же году подвижной состав обновится в Челябинской, Астраханской, Нижегородской и Курской областях, а также в Бурятии, Краснодарском и Пермском краях – туда суммарно поступит больше трёхсот автобусов. А 23 троллейбуса направят в Новосибирскую и Брянскую области.

Современная техника – надежная и экологичная. Она способна работать в разных климатических условиях, адаптирована для маломобильных пассажиров, оснащена кондиционерами и системами отопления, а также зарядными устройствами для телефонов и планшетов. Установлены даже модули Wi-Fi, чтобы и в дороге оставаться на связи.

Всего по нацпроекту на линии уже вышли более 1100 автобусов, троллейбусов или трамваев. И ещё выйдет 1161! Стоит прокатиться!

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