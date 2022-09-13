Песков призвал к аккуратности во мнениях о спецоперации

"Грань весьма тонкая", отметили в Кремле

Россияне поддерживают президента России Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса, этому есть подтверждения. Такое заявление сделал во вторник, 13 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, поддержку решения Путина о спецоперации подтверждают "и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные".

Россияне "действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что все иные точки зрения, включая критические считаются плюрализмом, пока они находятся в рамках законодательства, но "грань весьма тонкая", поэтому "здесь надо быть весьма аккуратным", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что среди его друзей есть люди, несогласные с проведением Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса, потому что "не понимают сути происходящего". Чиновник отметил, что пытается переубедить друзей с таким настроем и "обратить их в свою веру".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"