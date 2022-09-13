ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

The Guardian: ЕС не ограничит цены на газ из России

14:00
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Еврокомиссия готовит план по борьбе с ростом цен на энергию

Евросоюз склонился к отказу от введения ограничения цен на российский газ. Об этом свидетельствует проект документа Еврокомиссии с предложениями по борьбе с ростом цен на энергию.
В ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ

Как пишет The Guardian со ссылкой на документ, в нем даже не упоминается введение потолка цен на российский или другой импортный газ.

Вместо этого, судя по проекту плана, Еврокомиссия предложит ввести налог на высокие прибыли топливно-энергетических компаний, а также отдельное ограничение на прибыль низкоуглеродных производителей электроэнергии.

Брюссель мотивирует свое предложение тем, что в 2022 году прибыль нефтяных, угольных и газовых компаний может вырасти в пять раз в связи с "непредвиденным развитием событий на энергетических рынках" из-за конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения Западом цен на российские энергоносители "ничего навязанного делать не будем", поэтому останется только одно: как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост!".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газовая станция
Газовая станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.