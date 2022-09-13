The Guardian: ЕС не ограничит цены на газ из России

Еврокомиссия готовит план по борьбе с ростом цен на энергию

Евросоюз склонился к отказу от введения ограничения цен на российский газ. Об этом свидетельствует проект документа Еврокомиссии с предложениями по борьбе с ростом цен на энергию.

Как пишет The Guardian со ссылкой на документ, в нем даже не упоминается введение потолка цен на российский или другой импортный газ.

Вместо этого, судя по проекту плана, Еврокомиссия предложит ввести налог на высокие прибыли топливно-энергетических компаний, а также отдельное ограничение на прибыль низкоуглеродных производителей электроэнергии.

Брюссель мотивирует свое предложение тем, что в 2022 году прибыль нефтяных, угольных и газовых компаний может вырасти в пять раз в связи с "непредвиденным развитием событий на энергетических рынках" из-за конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения Западом цен на российские энергоносители "ничего навязанного делать не будем", поэтому останется только одно: как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост!".

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